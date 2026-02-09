Discord введет проверку возраста по документам

Пользователям Discord по всему миру с марта потребуется подтвердить возраст для снятия ограничений для несовершеннолетних. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса.



Для подтверждения возраста потребуются видео-селфи и документы. Пока этот этап не будет пройден, аккаунт по умолчанию будет считаться детским.



Ограничения на Discord для «детских» аккаунтов: