На катке в парке Горького 14 февраля пройдет «Бал Бараша и Нюши»

14 февраля на катке в парке Горького в Москве пройдет «Бал Бараша и Нюши». Об этом говорится в официальном аккаунте «Смешариков» в инстаграме*.
Событие называют тематическим вечером для тех, кто вырос на «Смешариках». Будет два сеанса: с 17.30 до 19.00 и с 19.30 до 21.00.
Посетителям обещают:
— бал на льду под музыку из «Смешариков»;
— конкурсы и задания от ведущего;
— фотозону с персонажами мультсериала;
— раздачу мерча и тематических ободков;
— фотосессию с Нюшей и Барашем.
Недавно появился тизер лайв-экшн-фильма «Смешарики. Сквозь вселенные». Он выйдет в прокат 6 августа 2026 года. Сценарий написал Сергей Лукьяненко, известный по серии «Дозоры».
* Instagram/Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.