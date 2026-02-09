Разработка ГОСТа на русскую кухню завершится до конца 2026 года
В США говорящий попугай помог полиции найти убийцу

В американском штате Мичиган говорящий попугай помог полиции найти убийцу. Птица повторяла одну и ту же фразу, которая и стала зацепкой для правоохранителей, пишет издание Mirror.

Когда полиция прибыла в дом Мартина и Гленны Дюрам, они обнаружили мужчину с пятью огнестрельными ранениями и женщину рядом с ним с пулевым ранением. Хозяйка дома была еще жива. Она заявила, что понятия не имеет, что произошло, и настаивала на том, что не видела, кто в нее стрелял.

Расследование зашло в тупик, пока следователи не обратили внимание на африканского серого попугая, который жил в доме. Птица по кличке Бад постоянно повторяла фразу «Не стреляй» голосом умершего хозяина. Бывшая супруга убитого и его родители предположили, что Бад мог повторять слова, произнесенные в ночь преступления.

Позже стражи порядка нашли несколько предсмертных записок, которые написала женщина. Они также выяснили, что пара испытывала финансовые трудности.  

В итоге детективы решили, что жена убила мужа и попыталась покончить с собой. Гленну признали виновной в убийстве первой степени и приговорили к пожизненному заключению.

