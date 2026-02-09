Собянин: за 7 лет в Москве построят 34 новые станции метро

До конца 2032 года в Москве планируют построить 34 станции и 83 километра линий метро. Таким образом, по сравнению с 2010 годом, протяженность линий Московского метрополитена (с учетом МЦК) до 2032 года вырастет в два раза, сообщил мэр Сергей Собянин.