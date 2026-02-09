Райан Гослинг не дает погибнуть инопланетянину в трейлере «Проекта „Конец света“»
Собянин: за 7 лет в Москве построят 34 новые станции метро

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

До конца 2032 года в Москве планируют построить 34 станции и 83 километра линий метро.  Таким образом, по сравнению с 2010 годом, протяженность линий Московского метрополитена (с учетом МЦК) до 2032 года вырастет в два раза, сообщил мэр Сергей Собянин.

По словам главы города, полным ходом идет сооружение Рублево-Архангельской линии метро, первые станции которой будут открыты уже в 2026 году. Начато строительство Бирюлевской линии метро, а также станций «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и «Достоевская» Кольцевой.

«Идет подготовка к началу сооружения станции „Южный порт“ в Печатниках. Кроме того, намечается продление Сокольнической линии метро со строительством станций „МГСУ“, „Холмогорская“ (проектное название) и Филевской линии в инновационный центр „Сколково“», — добавил Собянин.

Недавно в метро ввели дополнительные меры безопасности — теперь у пассажиров столичного метро могут выборочно проверять мобильные телефоны. Ранее подобные нововведения появились и в метро Петербурга. 

