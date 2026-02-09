Эмма Стоун рассказала о любви к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов»

Актриса Эмма Стоун, известная по фильмам «Ла-Ла Ленд» и «Бугония», призналась в любви к музыкальному жанру кей-попа и мультфильму Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов». Она поделилась своими музыкальными предпочтениями в интервью журналу Rolling Stone.
«Если честно, мы слушаем одно и то же изо дня в день, круглосуточно и без перерыва. У меня ведь почти пятилетний ребенок, поэтому весь саундтрек „Кей-поп-охотниц на демонов“ — это все, что звучит у нас дома с 7 утра до 7 вечера. Это вышло из-под контроля. Это все, чем мы сейчас живем, настоящая жизненная сила нашей семьи», — рассказала Стоун.
Актриса отметила, что ребенок — не единственная причина, по которой саундтрек постоянно звучит в ее доме: «Признаюсь, даже если бы у меня не было пятилетки, я бы сама обожала этот фильм».
Стоун также сравнила увлечение дочери мультфильмом со своей юношеской страстью к группе Spice Girls. «Он захватил детское воображение ровно так же, как в моем детстве это сделали Spice Girls. Раньше мы только о них и думали, а теперь дети говорят: „Я — Руми, а ты — Мира“, — точь-в-точь как мы когда-то: „Я — Бейби Спайс, а ты — Джинджер“», — рассказала актриса.
Стоун мечтает побывать на концерте BTS. Она поделилась: «Я абсолютно обожаю K-pop! Один из самых крутых опытов в моей жизни — когда я вела Saturday Night Live, а BTS были музыкальными гостями. Я никогда не слышала такого безумия в студии SNL! Люди ночевали на улице по несколько дней, чтобы попасть на запись. Это было невероятно. Именно тогда моя страсть к BTS вспыхнула по-настоящему, и я очень мечтаю попасть на их концерт в туре».
В центре сюжета «Кей-поп-охотниц на демонов» — женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп-группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся украсть фанатов Huntr/x.
В январе «Кей-поп-охотницы на демонов» получили две премии «Золотой глобус» ― как лучший анимационный фильм и за лучшую песню («Golden»). Момент на премии, где Леонардо Ди Каприо эмоционально говорил о фильме с партнершей по фильму «Битва за битвой» Тейяной Тейлор во время рекламной паузы, завирусился в сети и быстро разлетелся на мемы.