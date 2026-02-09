Средний чек на покупку пиццы в Москве вырос на 11% за 2025 год

В 2025 году средний чек на покупку пиццы в Москве достиг 1200 р. (на 11% выше, чем годом ранее), а количество заказов при этом увеличилось на 7%. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».



«Пиццу обычно заказывают в комплекте с напитками, закусками и десертами, собирая полноценный обед или ужин. То есть доставка создает ситуацию комплексного заказа, что и повышает средний чек», — пояснили в компании. Такая динамика связана с ростом покупок в сфере быстрого питания в целом, добавили в пресс-службе.



Недавно в США курьер прошел почти километр через метель и сугробы, чтобы доставить пиццу, но в качестве чаевых получил всего два доллара. Это заметил местный полицейский, который поделился подвигом парня в TikTok, ― пользователи собрали для доставщика 40 тыс. долларов.



Сам курьер рассказал, что живет с бабушкой и использует доход от доставки пиццы, чтобы помочь ей оплатить счета. У него нет машины, поэтому он ездит на авто бабушки во время работы.