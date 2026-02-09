Харрисон Форд не знает, продолжит ли сниматься после сериала «Терапия»

Харрисон Форд намекнул на возможный скорый уход с экранов. На пресс-конференции, посвященной выходу третьего сезона сериала Apple TV+ «Терапия», актер признался, что эта роль была настолько особенной, что он был бы счастлив, если бы она стала его последней работой на экране.
В сериале, созданном Биллом Лоуренсом и Бреттом Голдстайном, Форд играет психотерапевта, борющегося с болезнью Паркинсона.
«Это была для меня работа иного рода. Это шоу очень особенное, оно питает меня и дает чувство, что то, что мы делаем, имеет настоящую ценность и важность. Я искал это в своей жизни и счастлив, что нашел здесь», — сказал он.
Он также коснулся темы своего отсутствующего коллеги Майкла Дж.Фокса, который появляется в трех эпизодах нового сезона. Именно его история вдохновила создателей на поднятие темы болезни Паркинсона. Форд, готовясь к роли, ощущал огромную ответственность.
«Было немного страшновато, ведь я играю персонажа с Паркинсоном, а у Майкла — настоящая болезнь. Я всегда чувствовал, что должен передать эту часть истории предельно точно. Работать с ним было необыкновенным опытом. В нем столько внутренней силы, изящества, мужества и несгибаемости», — добавил Форд.
Фоксу поставили диагноз «болезнь Паркинсона» в возрасте 29 лет в 1991 году. В 2000 году он основал Фонд Майкла Дж.Фокса для финансирования исследований по поиску лекарства. Фокс завершил актерскую карьеру в 2020 году.