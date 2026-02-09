В честь Всемирного дня гида для москвичей и туристов проведут более 340 бесплатных экскурсий

С 20 по 22 февраля в столице пройдет акция «Московские истории», приуроченная к Всемирному дню гида. Горожанам и туристам расскажут о реставрации исторических зданий, новых достопримечательностях столицы, библиотечной железной дороге, работе фильмотекарей и многом другом, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
«Для участников акции подготовили больше 340 экскурсий самых разных форматов. Например, можно выбрать пешую или автобусную прогулку, пройти квест, побывать в экоцентре и зоопарке, на киностудии и Останкинской телебашне», — отметила она.
Записаться на бесплатные экскурсии можно до 11 февраля в специальном разделе туристического сервиса Russpass. В этом году к «Московским историям» присоединится более 120 площадок. Среди них — театр «Геликон-опера», Донской монастырь, Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара, сад «Эрмитаж», спорткомплекс «Акватория ЗИЛ».
Так, на Киностудии Горького и в фильмофонде «Москино» расскажут, как хранятся пленки, чем занимаются фильмотекари, и как реставрируют редкие кадры. Посетив экспозицию «Путь к Победе» в Музее Победы, москвичи и туристы узнают о ключевых событиях 1941–1945 годов.
В Государственной библиотеке имени В.И. Ленина посетителей проведут через читальные залы и кафедру книговыдачи, куда экземпляры прибывают из книгохранилища по специальной железной дороге. По Московскому зоопарку организуют маршрут «Охотники в ластах», сотрудники поделятся любопытными фактами о моржах и тюленях. А в экоцентре «Царская пасека» можно будет познакомиться с жизнью пчел и миром сов.
Для осмотра достопримечательностей столицы подготовили как пешие прогулки, так и экскурсии на двухэтажных туристических автобусах. Дети смогут поучаствовать в квесте «Ищем тишину на Тверской», где смогут расшифровать сказки Корнея Чуковского с помощью азбуки Морзе и разгадать тайны передвижения высотных домов. Взрослые погрузятся в романтические истории знаменитых москвичей по пути «Формула любви: миссия Купидона».
На Северном речном вокзале расскажут, почему Москву называют портом пяти морей. Участники экскурсии по Останкинской телебашне окажутся на смотровой площадке на высоте 337 метров, а у гостей центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ будет возможность совершить виртуальное путешествие на воздушном шаре над окрестностями.
Всемирный день гида отмечают 21 февраля. Акция «Московские истории», приуроченная к этому празднику, пройдет уже в шестой раз. В прошлом году к ней присоединились свыше 9,5 тыс. человек.