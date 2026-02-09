ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата
Потребление алкоголя в России за год больше всего сократилось в Перми, Иркутске и Кирове

Фото: Giovanna Gomes/Unsplash

Минздрав подсчитал, в каких российских регионах за год — с января 2025 по январь 2026 года — потребление алкоголя сократилось на 3 и более литров этанола в расчете на душу населения. Об этом сообщает ТАСС.

В Иркутской области потребление сократилось почти на треть — с 10,26 литра этанола на человека до 7,15 литра. В Пермском крае показатель уменьшился на 28,3% — с 12 до 8,61 литра. В Кировской области потребление снизилось с 14,13 до 11,12 литра.

Наибольшее снижение в процентном отношении отмечено в Чеченской Республике — на 157%. Однако в абсолютных цифрах это снижение с 0,18 литра этанола на человека до 0,07 литра.

Наибольший рост потребления алкоголя присущ Воронежской области (на 17%, до 8,88 л этанола на человека), Чукотскому автономному округу (на 16,8%, до 14,24 литра), Ингушетии (на 14,5%, до 0,63 литра).

