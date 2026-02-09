«Бабушкина схема» и «СДВГ» стали словами года в профессиональных номинациях «Грамоты.ру»

В номинации «Экономика и финансы» победило выражение «бабушкина схема», набравшее 44,6% голосов. Этот термин обозначает мошенническую схему, когда аферисты убеждают пожилого человека продать имущество, после чего сделка оспаривается в суде и покупатель остается ни с чем. Второе и третье места заняли слова «утильсбор» (14,3%) и «самозапрет» (11,4%).