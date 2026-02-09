«Бабушкина схема» и «СДВГ» стали словами года в профессиональных номинациях «Грамоты.ру»

ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата
В честь Всемирного дня гида для москвичей и туристов проведут более 340 бесплатных экскурсий
Потребление алкоголя в России за год больше всего сократилось в Перми, Иркутске и Кирове
Эмма Робертс снимется в новом хорроре от создателей «Обезьяны» и «Дома ада»
Россиянам напомнили о штрафах до 400 тыс. рублей за нарушение правил сжигания чучела Масленицы
В Хабаровском крае нашли тигренка-сироту
Учительница покоряет скейтборд в трейлере «Своей в доску»
В День всех влюбленных в Москве ожидаются осадки и гололед
Фильм «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе стал самым кассовым в истории студии A24
Петербургский суд заочно арестовал рэпера Оксимирона* на два месяца
Школа дизайна НИУ ВШЭ объявляет open call для фестиваля типографики
Сет Роген посвятил награду Гильдии режиссеров покойной актрисе Кэтрин О’Харе
«Сбер» наградил 100-миллионного участника «СберСпасибо»
Green Day открыли юбилейный Супербоул поп-панк-попурри
Чемпионы проведут для жителей Москвы открытые мастер-классы по фигурному катанию
Пол Томас Андерсон получил главную награду Премии Гильдии режиссеров США
Третьяковский проезд в центре Москвы украсили ко Дню святого Валентина
Нурлан Сабуров в соцсетях прокомментировал запрет на въезд в Россию
«Горничная» собрала миллиард рублей за месяц российского проката
В подмосковном Реутове ввели карантин из‑за бешенства
Подмосковному Долгопрудному присвоили статус наукограда
Домовые чаты в Max станут обязательными с 1 сентября
«Птицемат»: в Польше открылся пункт помощи птицам, похожий на камеру хранения
В Госдуме предложили заменить День святого Валентина на День плюшевой игрушки
Гусли признали национальным музыкальным инструментом России
Опрос: каждый четвертый россиянин интересуется Олимпийскими играми в Италии
В палатах купца Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной нашли серебряные монеты XVI–XVII веков
Хоррор «Глиноликий» выйдет 23 октября

«Бабушкина схема» и «СДВГ» стали словами года в профессиональных номинациях «Грамоты.ру»

Фото: Mari Potter/Unsplash

«Грамота.ру» подвела итоги голосования в профессиональных номинациях ежегодной акции «Слово года». Победителями 2026 года стали слова и выражения, которые, по мнению экспертов, ярче всего отражают ключевые тренды в своих сферах.

В номинации «Экономика и финансы» победило выражение «бабушкина схема», набравшее 44,6% голосов. Этот термин обозначает мошенническую схему, когда аферисты убеждают пожилого человека продать имущество, после чего сделка оспаривается в суде и покупатель остается ни с чем. Второе и третье места заняли слова «утильсбор» (14,3%) и «самозапрет» (11,4%).

В сфере «Информационные технологии» лидером стал «вайбкодинг» (55%) — метод программирования, при котором разработчик формулирует задачу на обычном языке, а искусственный интеллект генерирует нужный код. В тройку лидеров вошли «ИИ-пузырь» (20%) и Max (9%).

В номинации «Психология» победила аббревиатура «СДВГ» (синдром дефицита внимания и гиперактивности), получившая 60% голосов. Организаторы отметили, что интерес к этому термину уверенно растет уже несколько лет. Также в топ-3 вошли «нарциссическая травма» (44%) и «когнитивная гибкость» (20%).

«В языке действуют законы эволюции, и в результате появляется много разных слов — языковых мутаций. В итоге закрепляются и распространяются только самые полезные слова, которые помогают нам осознать и когнитивно переработать значимые изменения реальности», — сказал руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко.
 

