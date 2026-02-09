В Хабаровском крае нашли тигренка-сироту

Место обнаружения животного изучили инспекторы охотнадзора, но следов взрослой самки они не обнаружили. Тигренка поместили в вольер Службы по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края.



Детеныш оказался самцом и был очень слаб. Его назвали Тимошей. Сейчас он под надзором сотрудников центра «Амурский тигр» вместе с маленькой самкой, которую нашли в конце 2025 года, — тоже сиротой. Ее обнаружили рядом с рекой и назвали Викой.



Недавно в Приморском крае отловили трех амурских тигров. Один из них охотился на собак, а другой напал на лошадь.