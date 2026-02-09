Россиянам напомнили о штрафах до 400 тыс. рублей за нарушение правил сжигания чучела Масленицы

Эксперт отметил, что официальные городские мероприятия обычно проводятся с соблюдением всех норм, но многие предпочитают организовывать обряд самостоятельно. Для этого необходимо выбрать правильное место: не ближе 50 метров от зданий, 100 метров от хвойного леса и 30 метров от лиственных деревьев. Территория в радиусе 10 метров вокруг костра должна быть очищена от всего горючего, а у организаторов должна быть возможность оперативно вызвать пожарных.