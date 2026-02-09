Сет Роген посвятил награду Гильдии режиссеров покойной актрисе Кэтрин О’Харе

На церемонии вручения премий Гильдии режиссеров США Сет Роген и его соавтор Эван Голдберг, получая награду за лучший комедийный сериал, произнесли трогательную речь в память о недавно умершей актрисе Кэтрин О’Харе.
О’Хара, скончавшаяся 30 января в возрасте 71 года, снялась в их сериале «Киностудия» в роли влиятельного голливудского продюсера. Роген назвал ее кумиром своего детства, вспомнив ее культовую роль — маму Кевина в фильмах «Один дома».
«Если честно, именно „Один дома“ во многом заставил меня захотеть снимать кино. В этом фильме она постоянно кричит: „Кевин, Кевин!“, а на съемочной площадке „Киностудии“ она всегда кричала: „Эван, Эван!“, и каждый раз, когда она это делала, мы думали: „Это прямо как в „Один дома“».
Самое лучшее в ней — это то, что она показала, что можно быть абсолютным гением и при этом самым добрым человеком на всем белом свете. Каждый день мы очень усердно работаем, чтобы сделать шоу достаточно хорошим, чтобы оправдать ее время и ее присутствие. Поэтому в конечном счете мы хотели бы поблагодарить Гильдию режиссеров за эту награду, но в основном мы хотели бы поблагодарить Кэтрин О’Хару», — сказал Роген.
Память О’Хары почтили и другие коллеги. Макалей Калкин, ее экранный сын в «Одном дома», написал, что думал, «у них еще есть время». Создатель сериала «Шиттс Крик» Дэн Леви, для отца которого О’Хара была близким другом и соратником по многочисленным проектам, назвал годы работы с ней «даром». В этом сериале О’Хара сыграла одну из своих самых знаменитых ролей — эксцентричную Мойру Роуз.