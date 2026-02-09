Bad Bunny провел первое в истории испаноязычное шоу перерыва на Супербоуле

После Гаги на сцену вышел Рики Мартин. Он появился, сидя на одном из пластиковых стульев, имитирующих обложку альбома «Debí tirar». Пуэрто-риканская звезда пел один, с пустым стулом рядом, а танцоры позади него изображали поражение электрическим током после апагона (отключения электричества) , что стало отсылкой к 11 месяцам, которые потребовались для восстановления электроснабжения на острове после урагана «Мария» в 2017 году.