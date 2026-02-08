Чемпионы проведут для жителей Москвы открытые мастер-классы по фигурному катанию

В Москве пройдет серия открытых тренировок и мастер-классов с участием фигуристов-чемпионов. Об этом говорится на сайте mos.ru.
Неделя фигурного катания пройдет с 15 по 19 февраля как часть проекта «Зима в Москве». Первое мероприятие пройдет 15 февраля в спорткомплексе «Лужники». Предполагается, что в этот день будет установлен мировой и российский рекорд «Самая массовая тренировка на коньках». С 17 по 19 февраля мероприятия продолжатся на катках в «Южный», «Авангард», «Локо-лед» и «Битца».
В мастер-классах будут участвовать такие известные чемпионы, как Алексей Ягудин, Алина Загитова, Александра Трусова, Евгения Медведева и другие. Тренировки рассчитаны как на новичков, так и на опытных фигуристов, которые хотят улучшить свое мастерство. Участие во всех мероприятиях бесплатное, по предварительной регистрации.
Программа разделена на тематические дни. 17 февраля участники освоят базовые элементы, 18 февраля смогут создать собственную короткую программу. 19 февраля пройдут мастер-классы звезд фигурного катания, а затем участники продемонстрируют свои умения в показательных выступлениях перед жюри. На протяжении всех дней будет проходить творческий конкурс «Придумай свой элемент».