Михаил Ефремов впервые выйдет на сцену после освобождения из колонии

Фото: @mikhalkov12

25 и 26 марта на сцене театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» состоится премьера спектакля «Без свидетелей» c участием актера Михаила Ефремова. Об этом говорится в телеграм-канале театра.

Спектакль поставили по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля». Режиссером-постановщиком выступил Никита Михалков. Билеты появятся в продаже 9 февраля в кассе театра и на официальном сайте.

В главных ролях — Анна Михалкова и Михаил Ефремов. По сюжету бывшие супруги случайно оказываются наедине спустя годы после расставания. За внешне спокойной беседой скрываются невысказанные признания, боль, воспоминания и вопросы.

Для Ефремова это будет первая роль в театр после освобождения из колонии. Его приняли в труппу театра «Мастерская «12» в сентябре прошлого года. 

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил актера к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. В апреле 2025 года Ефремов освободился по УДО. 

