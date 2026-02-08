ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата
Третьяковский проезд в центре Москвы украсили ко Дню святого Валентина

Кадр: агентство «Москва»

В центре Москвы Третьяковский проезд традиционно украсили в преддверии Дня святого Валентина. Об этом сообщает агентство «Москва».

Красные воздушные шарики в форме сердец развесили поперек улицы. Ежегодно эта территория становится популярным местом для праздничных фотосессий.

Источник: соцсети

Третьяковский проезд — улица в Москве, расположенная между Никольской улицей и Театральным проездом. Построен в 1870—1871 годах по инициативе братьев-купцов Третьяковых.

Недавно в Госдуме предложили «перепрофилировать» День святого Валентина. Среди возможных вариантов на замену ― «День любви» и «День плюшевой игрушки» как символа доброты.
 

