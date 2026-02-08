Нурлан Сабуров в соцсетях прокомментировал запрет на въезд в Россию

Комик Нурлан Сабуров сделал первую публикацию в инстаграме* после новости о запрете в России для него на 50 лет.
В сторис он написал, что его юристы «займутся вопросами со всеми компетентными органами». Он добавил, что его путь как стендап-комика начался 15 лет назад в Екатеринбурге и он «благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития». Артист попросил журналистов и блогеров проявить уважение к частной жизни его семьи.
6 февраля стало известно, что Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. РИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей сообщило, что решение принято «в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».
По данным Shot, в ночь на 6 февраля Сабуров вернулся в Москву из ОАЭ, куда летал для съемок в рекламе. Во время прохождения паспортного контроля во Внуково его отвели в отдельное помещение, где выдали документ о запрете на въезд в РФ.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.