«Горничная» собрала миллиард рублей за месяц российского проката

В день премьеры в России 8 января картина заработала 36 982 754 рублей. За первый уик-энд — 136 271 983 рублей.



Недавно стало известно, что сиквел «Горничной» получил зеленый свет от студии Lionsgate. Решение принято благодаря успешным кассовым сборам. В конце января они достигли 300 млн долларов.



По сюжету первой картины молодая девушка Милли (Сидни Суини) устраивается домработницей в дом богатой пары — Нины (Аманда Сейфрид) и Эндрю (Брэндон Скленар). Постепенно девушка понимает, что хозяева не такие безобидные, как кажутся на первый взгляд.