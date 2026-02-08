ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата
«Горничная» собрала миллиард рублей за месяц российского проката

Фильм «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид в главных ролях собрал миллиард рублей за месяц российского проката. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

В день премьеры в России 8 января картина заработала 36 982 754 рублей. За первый уик-энд — 136 271 983 рублей.

Недавно стало известно, что сиквел «Горничной» получил зеленый свет от студии Lionsgate. Решение принято благодаря успешным кассовым сборам. В конце января они достигли 300 млн долларов.

По сюжету первой картины молодая девушка Милли (Сидни Суини) устраивается домработницей в дом богатой пары — Нины (Аманда Сейфрид) и Эндрю (Брэндон Скленар). Постепенно девушка понимает, что хозяева не такие безобидные, как кажутся на первый взгляд.

Режиссером проекта выступил Пол Фейг, известный по фильмам «Простая просьба», «Девичник в Вегасе», «Рождество на двоих» и ремейку «Охотников за привидениями» 2016 года. «Горничная» стала его самой кассовой работой.
 

