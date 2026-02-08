В подмосковном Реутове ввели карантин из‑за бешенства

Вся территория города Реутова признана неблагополучной по бешенству. В нем запретили проводить ярмарки, выставки и мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных на территории города. Животных из Реутова можно вывозить только на убой, кроме тех, которые были вакцинированы против бешенства в течение последних 179 дней.



В 2024 году в районе Люблино так же вводили карантин из-за бешенства. Случаи болезни обнаружили в квартире дома 72 на Краснодарской улице.