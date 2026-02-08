В подмосковном Реутове ввели карантин из‑за бешенства

На территории подмосковного Реутова введен карантин из-за бешенства. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Согласно документу, очаг заболевания установлен в доме №4 на улице Молодежной. На территории этого дома запрещено лечение больных животных. Посторонним лицам запрещено посещать территорию, кроме персонала, участвующего в ликвидации очага, сотрудников госветслужбы и проживающих.
Вся территория города Реутова признана неблагополучной по бешенству. В нем запретили проводить ярмарки, выставки и мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных на территории города. Животных из Реутова можно вывозить только на убой, кроме тех, которые были вакцинированы против бешенства в течение последних 179 дней.
В 2024 году в районе Люблино так же вводили карантин из-за бешенства. Случаи болезни обнаружили в квартире дома 72 на Краснодарской улице.