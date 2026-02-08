Подмосковному Долгопрудному присвоили статус наукограда

Правительство присвоило статус наукограда подмосковному городу Долгопрудному, сообщает РИА «Новости».



«Одному из крупнейших центров развития науки и современных технологий — подмосковному городу Долгопрудному — присвоен статус наукограда РФ. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабмина.



Новый статус позволит городу получать федеральное финансирование на работу и модернизацию научно-производственных комплексов, а также на социально-экономическое развитие города. Для такого финансирования действует федеральный проект «Поддержка наукоградов». Согласно действующему законодательству, статус наукограда присваивается на 15 лет, поэтому принятое решение будет действовать до 2041 года.



В Долгопрудном располагается Национальный исследовательский университет «Московский физико-технический институт». В мае 2025 года правительство утвердило решение о создании инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха».