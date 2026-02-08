Умер фронтмен рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

В мае 2025 года Арндольд рассказал, что у него диагностировали рак почки четвертой стадии. «Сегодня у меня для вас не очень хорошие новости. Несколько недель назад я заболел, потом сходил в больницу, прошел обследование, и мне поставили диагноз: светлоклеточная почечноклеточная карцинома с метастазами в легкое. Это четвертая стадия, и это не очень хорошо», ― говорил тогда он.