ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата

Фото: Todd Trapani/Unsplash

Всемирное антидопинговое агентство проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис ради аэродинамического преимущества. Об этом сообщает Euronews.

Поводом для проверки послужило расследование в немецком таблоиде Bild. Газета сообщила, что перед примеркой костюмов, предназначенных для выступлений на Олимпиаде-2026, некоторые прыгуны с трамплина вводили в половой член гиалуроновую кислоту, чтобы увеличить его размер.

Такие инъекции могут временно ― на шесть-восемь месяцев ― увеличить окружность пениса на 1–2 сантиметра. Больший размер паховой области дает возможность использовать более свободные костюмы. Размер экипировки подбирают после обязательного 3D-сканирования тела, которое проводит Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS). 

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Sports and Active Living, даже небольшие изменения в костюмах позволяют прыгунам с трамплина пролетать дальше. Если область паха будет более объемной, увеличится и размер поверхности, что улучшит полет. Исследование показало, что даже дополнительные 2 сантиметра обеспечивают на 5% больше подъемной силы и на 4% больше сопротивления воздуху. За счет этого на прыжок с трамплина длиной 130 метров прыгуны могут прибавить пять-шесть метров. 

После публикации Bild президент ВАДА Витольд Бьянка пообещал тщательно разобраться в этой ситуации. Гендиректор агентства Оливье Ниггли добавил, что ВАДА не располагает подтвержденными данными о таких практиках, но будет тщательно следить за ситуацией и оценит, могут ли они рассматриваться как допинг. На данный момент инъекции гиалуроновой кислоты в пенис правилами не запрещены. 

