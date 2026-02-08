ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата
В Госдуме предложили заменить День святого Валентина на День плюшевой игрушки

Празднование Дня всех влюбленных в России можно «перепрофилировать», уйдя от упоминания святого Валентина, считает первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.

Среди предложенных ей вариантов на замену ― «День любви» и «День плюшевой игрушки» как символа доброты. 

«Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова „любовь“, „семья“, „дети“ — важнейшие в жизни. Немножко изменить ориентиры, но оставить возможность для того, чтобы показать симпатию, признаться в любви, предложить руку и сердце», ― цитирует ТАСС слова депутата. 

По словам Буцкой, праздник 14 февраля прижился в России только потому, что не было аналогичного дня для признаний в любви. Парламентарий напомнила, что в России 8 июля отмечается День любви, семьи и верности, приуроченный к православному дню памяти святых Петра и Февронии.

День святого Валентина ― праздник католического происхождения. В честь какого именно Валентина он назван, непонятно. Чаще всего в качестве прообраза упоминаются священник Валентин, которого казнили в Риме в III веке за то, что он венчал пары вопреки воле языческого императора Клавдия II, и епископ из Тернии Валентин, замученный примерно в то же время, но о нем известно мало. 

Всего же католическая церковь признала святыми до 50 людей с тем или иным вариантом этого имени. При этом романтический смысл у 14 февраля оформился не из какой-то одной надежной биографии святого, а через европейскую литературу позднего Средневековья. 

Долгое время считалось, что День святого Валентина введен для замещения языческого обряда женской плодовитости Луперкалий. Однако эта теория появилась в книге 1807 года, и у нее нет четких доказательств. 

Празднование Дня святого Валентина не раз критиковали российские депутаты и представители РПЦ. В 2024 году патриарх Кирилл назвал его вредным праздником, импортированным с Запада. По мнению главы РПЦ, популярность Дня святого Валентина «связана с распространением идеи свободной любви, свободной от всякой ответственности».  

