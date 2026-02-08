В Госдуме предложили заменить День святого Валентина на День плюшевой игрушки

День святого Валентина ― праздник католического происхождения. В честь какого именно Валентина он назван, непонятно. Чаще всего в качестве прообраза упоминаются священник Валентин, которого казнили в Риме в III веке за то, что он венчал пары вопреки воле языческого императора Клавдия II, и епископ из Тернии Валентин, замученный примерно в то же время, но о нем известно мало.