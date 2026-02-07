Гусли признали национальным музыкальным инструментом России

По его словам, предложение Союза гусляров России поддержали Совет Федерации и Госдума. «Гусли были забытым музыкальным инструментом, скорее музейным, но сейчас традиция игры на гуслях возродилась вновь, на них играют и дети, и взрослые. Сегодня на конкурсе зрители насладились игрой самой юной исполнительницы — девочки трех лет — и самого пожилого гусляра, которому скоро исполнится 90 лет, это наше музыкальное наследие», — сказал Богомилов.