Опрос: каждый четвертый россиянин интересуется Олимпийскими играми в Италии

За успехами россиян, выступающих под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Италии, будет следить каждый четвертый житель нашей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob и РИА «Новости», которые есть у «Афиши Daily».
45% респондентов не планируют смотреть трансляции. 3 из 10 затруднились с ответом.
Наибольший интерес к Олимпиаде проявила молодежь до 35 лет. 28% опрошенных признались, что будут смотреть соревнования.
Наибольший интерес у жителей России вызывает фигурное катание. На втором месте с небольшим отрывом — хоккей. В топ-7 наиболее интересных дисциплин также вошли лыжные гонки и биатлон, прыжки с трамплина, бобслей и сноуборд.
XXV зимние Олимпийские игры стартовали в Италии 6 февраля. До Олимпиады допущены всего 13 российских спортсменов. О том, что нужно знать о главном спортивном событии этой зимы, можно прочитать здесь.