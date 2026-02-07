Хоррор «Глиноликий» выйдет 23 октября

Роуз Берн, Деми Ловато и Октавия Спенсер появились в трейлере фильма «Эвакуатор»
Джонатан Нолан назвал «Одиссею» брата грандиозным достижением
Умер прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко
Мэра города Текила арестовали за вымогательство у производителей текилы
Накануне Дня влюбленных по Москве проедет мусоровоз для сбора вещей бывших
Подготовка к промо альбома «Brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
Грабителя из «Один дома» Дэниела Стерна оправдали по делу о склонении к проституции
Назван топ самых романтичных городов для поездок на День святого Валентина
Сиквел «Практической магии» с Николь Кидман и Сандрой Буллок выйдет раньше запланированного срока
adidas выпустил кеды в память о Бобе Марли
Николь Кидман в роли судмедэксперта в тизере сериала «Скарпетта»
Принцесса Пич и Тоад отправляются в космос в новом тизере «The Super Mario Galaxy Movie»
Самара Уивинг вновь попадает в смертельную игру в трейлере сиквела «Я иду искать»
Релиз фильма М.Найта Шьямалана по роману Николаса Спаркса перенесли на 2027 год
«Макдоналдс» выпустил наборы для наггетсов с черной икрой ко Дню святого Валентина
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер снимется в ромкоме «Прощай, девочка»
Небольшой набросок Микеланджело продали за 27 млн долларов ― это рекорд для произведений художника
Фанни Ардан получила «Золотую маску»
В Китае свинья на дроне оставила деревню без электричества
В Москве открыли второй зарядный хаб для электромобилей
Больше 50% туристических поездок в Россию в 2025 году пришлось на граждан Китая
Джесси Бакли на первом постере «Невесты» Мэгги Джилленхол
В Евросоюзе от TikTok потребовали изменить «вызывающий привыкание» интерфейс
«На помощь!» Рейми сначала должна была выпустить Sony, но студия настаивала на релизе на стриминге
Пара занялась сексом в отеле, а потом обнаружила себя на порноресурсе
Кристен Стюарт купила исторический кинотеатр в Лос-Анджелесе
Система маркировки «Честный знак» остановила продажу 3 млрд товаров, нарушающих требования
В клипе на «Opalite» снялся каст «Газеты», с которым Тейлор Свифт попала на «Шоу Грэма Нортона»

Хоррор «Глиноликий» выйдет 23 октября

Фото: Macfarlane Toys

DC Studios перенесла дату премьеры хоррора «Глиноликий». Фильм, основанный на комиксах, выйдет не 11 сентября, как планировалось ранее, а 23 октября.

Лента будет отличаться от привычных супергеройских историй. Это будет боди-хоррор, рассказывающий о неудачливом актере, который выпивает загадочное вещество в надежде продвинуть карьеру, но в результате превращается в существо из глины.

По атмосфере фильм сравнивают со «Смерть ей к лицу», но без комедийной части. В качестве референсов также называют «Муху» Дэвида Кроненберга. По словам авторов «Глиноликого», он будет напоминать «Муху» по оттенкам и структуре. Ранее этот злодей не появлялся на киноэкране и участвовал лишь в комиксах и мультсериалах о Темном рыцаре, хотя и был представлен еще в 1940-х годах.

В картине снимутся Том Рис Харрис («Сисси и я», «Джентльмены»), Наоми Аки («Микки 17», «Подай знак») и Макс Мингелла, известный по сериалу «Рассказ служанки». Харрис сыграет главную роль в картине. Аки предстанет в образе ученой Элизабет Холмс, к которой Глиноликий приходит за помощью. Мингелла исполнит роль детектива полиции Готэм-сити, который встречается с Элизабет.

Режиссером ленты стал Джеймс Уоткинс, автор «Не говори никому» и «Женщины в черном».  Сценарий «Глиноликого» разработал Майк Флэнаган («Падение дома Ашеров», «Призраки дома на холме»).

Расскажите друзьям