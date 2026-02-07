Грабителя из «Один дома» Дэниела Стерна оправдали по делу о склонении к проституции

Роуз Берн, Деми Ловато и Октавия Спенсер появились в трейлере фильма «Эвакуатор»
Накануне Дня влюбленных по Москве проедет мусоровоз для сбора вещей бывших
Подготовка к промо альбома «brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
Назван топ самых романтичных городов для поездок на День святого Валентина
Сиквел «Практической магии» с Николь Кидман и Сандрой Буллок выйдет раньше запланированного срока
adidas выпустил кеды в память о Бобе Марли
Николь Кидман в роли судмедэксперта в тизере сериала «Скарпетта»
Принцесса Пич и Тоад отправляются в космос в новом тизере «The Super Mario Galaxy Movie»
Самара Уивинг вновь попадает в смертельную игру в трейлере сиквела «Я иду искать»
Релиз фильма М.Найта Шьямалана по роману Николаса Спаркса перенесли на 2027 год
«Макдоналдс» выпустил наборы для наггетсов с черной икрой ко Дню святого Валентина
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер снимется в ромкоме «Прощай, девочка»
Небольшой набросок Микеланджело продали за 27 млн долларов ― это рекорд для произведений художника
Фанни Ардан получила «Золотую маску»
В Китае свинья на дроне оставила деревню без электричества
В Москве открыли второй зарядный хаб для электромобилей
Больше 50% туристических поездок в Россию в 2025 году пришлось на граждан Китая
Джесси Бакли на первом постере «Невесты» Мэгги Джилленхол
В Евросоюзе от TikTok потребовали изменить «вызывающий привыкание» интерфейс
«На помощь!» Рейми сначала должна была выпустить Sony, но студия настаивала на релизе на стриминге
Пара занялась сексом в отеле, а потом обнаружила себя на порноресурсе
Кристен Стюарт купила исторический кинотеатр в Лос-Анджелесе
Система маркировки «Честный знак» остановила продажу 3 млрд товаров, нарушающих требования
В клипе на «Opalite» снялся каст «Газеты», с которым Тейлор Свифт попала на «Шоу Грэма Нортона»
Имя Варвара вошло в топ-5 имен для новорожденных
На Соловках реконструируют гостиницу XIX века
Сергея Собянина наградят «Золотой маской»
В этом году фестиваль «Масленица» пройдет в Москве на 30 площадках

Грабителя из «Один дома» Дэниела Стерна оправдали по делу о склонении к проституции

Фото: Leon Bennett/Getty Images

Дэниела Стерна («Один дома») признали невиновным после задержания по подозрению в попытке нанять проститутку. Уголовное преследование в отношении актера прекратили, пишет издание TMZ.

Представитель окружной прокуратуры округа Вентура сообщил, что Стерн прошел специальные курсы и заслужил освобождение от ответственности. Это стандартная процедура для дел о проституции, совершенных впервые.

Инцидент произошел 10 декабря 2025 года в калифорнийском городе Камарильо. В одном из отелей артист попытался склонить к интимной связи за деньги девушку, которая занималась эскортом.

Полиция задержала актера, ему выписали штраф. Позднее ему официально предъявили обвинение в склонении к проституции. В Калифорнии людям, осужденным за это преступление, грозит до шести месяцев тюремного заключения или штраф в размере 1000 долларов.

Недавно стало известно, что актер работает над скульптурой для новых владельцев особняка, в котором снимался фильм «Один дома». Стерн повторит знаменитую сцену из ленты и изобразит себя с пауком.

Расскажите друзьям