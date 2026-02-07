Роуз Берн, Деми Ловато и Октавия Спенсер появились в трейлере фильма «Эвакуатор»
Николь Кидман в роли судмедэксперта в тизере сериала «Скарпетта»

Фото: Amazon Prime

Amazon Prime опубликовал тизер сериала «Скарпетта», снятого по мотивам одноименной серии детективных романов Патрисии Корнуэлл. Релиз на стриминге запланирован на 11 марта.

Скарпетта (Николь Кидман, «Большая маленькая ложь») — эксперт в судебной медицине, использующая в своих расследованиях новейшие криминалистические технологии. Всего в оригинальной серии 29 книг: первый роман «Вскрытие показало» вышел в 1990 году, последний на настоящий момент — «Резкая сила» — в 2026. На протяжении серии Скарпетта, американка итальянского происхождения, ведет дела во Флориде, Вирджинии, Чарльстоне и других штатах США.

Легкомысленную сестру Кей Скарпетты, Дороти, сыграет Джейми Ли Кертис — звезда франшизы «Хеллоуин» и фильмов «Всё везде и сразу» и «Достать ножи». В актерский состав также вошли Ариана Дебос («Вестсайдская история»), Бобби Каннавале («Уилл и Грейс»), Саймон Бейкер («Менталист»), Сози Бэйкон («13 причин почему») и Джанет Монтгомери («Салем»).

Видео: Amazon Prime

О создании сериала стало известно еще в феврале 2023 года. Над проектом работает студия Blumhouse Television. Продюсерская компания Comet Pictures и Blumhouse Television приобрели права на серию о Кей Скарпетте в 2021 году. Сценаристом и шоураннером выступит Лиз Сарнофф («Остаться в живых», «Салем», «Барри»).

