Самара Уивинг вновь попадает в смертельную игру в трейлере сиквела «Я иду искать»

На ютуб-канале SeachlightPictures опубликовали трейлер фильма «Я иду искать 2» — сиквела популярного триллера о невесте, столкнувшейся с жуткими традициями ее новых родственников.
Оригинальная лента вышла на экраны в 2019 году, и главную роль в ней исполнила Самара Уивинг. Актриса вернется в продолжении истории. Ее героиня вновь окажется в эпицентре смертельной игры.
В новом фильме Грейс (так зовут героиню Уивинг) обнаружит, что в отчаянной борьбе с семейством Ле Домас лишь достигла нового уровня в кровавом состязании. На этот раз в опасности окажется не она одна, а также ее сестра Фэйт.
Последнюю в фильме сыграла Кэтрин Ньютон, известная зрителям по комедийному хоррору «Лиза Франкенштейн». В актерский состав проекта вошли также Сара Мишель Геллар, Элайджа Вуд, Шон Хатоси, Нестор Карбонелл, Дэвид Кроненберг и другие.
Режиссерами триллера выступили Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Жилетт. Сценарий написали Гай Бьюсик и Р. Кристофер Мерфи. Спродюсировали ленту Трипп Винсон, Джеймс Вандербилт, Уильям Шерак и Брэдли Дж. Фишер.