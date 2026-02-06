Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер снимется в ромкоме «Прощай, девочка»

Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер снимется в романтической комедии «Прощай, девочка» («Googbye Girl»), которую выпустит Amazon MGM Studios. Об этом сообщил Deadline.
В картине также сыграют Кирнан Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины») и Коул Спраус («Ривердэйл»). Режиссером выступит Оран Зелман, снявшая ленту «Общество Онор».
Фильм расскажет о профессиональной сердцеедке Джесс, которую нанимает невеста, ищущая повод бросить своего жениха. Джесс приступает к работе за несколько дней до свадьбы, но проваливает задание — и безнадежно влюбляется.
Кого сыграет в проекте Дайер, пока не сообщается. Съемки стартуют в середине февраля в Новом Орлеане. Производством займется компания Gulfstream Pictures. Сценарий написали Даниэль Хувер и Дэвид Монахан.
Майк Карц и Уильям Биндли из Gulfstream предоставили часть финансирования и выступают продюсерами вместе с Доун Биршвал и Райаном Льюисом из The RAD Lab и Даниэлем Вагнером.