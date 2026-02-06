Фанни Ардан получила «Золотую маску»

В Петербурге пройдет фестиваль документального кино «Рерихи. Мир через Культуру»
Небольшой набросок Микеланджело продали за 27 млн долларов ― это рекорд для произведений художника
В Китае свинья на дроне оставила деревню без электричества
Роуз Бирн, Деми Ловато и Октавия Спенсер появились в трейлере фильма «Эвакуатор»
В Москве открыли второй зарядный хаб для электромобилей
Больше 50% туристических поездок в Россию в 2025 году пришлось на граждан Китая
Джесси Бакли на первом постере «Невесты» Мэгги Джилленхол
В Евросоюзе от TikTok потребовали изменить «вызывающий привыкание» интерфейс
«На помощь!» Рейми сначала должна была выпустить Sony, но студия настаивала на релизе на стриминге
Пара занялась сексом в отеле, а потом обнаружила себя на порноресурсе
Кристен Стюарт купила исторический кинотеатр в Лос-Анджелесе
Система маркировки «Честный знак» остановила продажу 3 млрд товаров, нарушающих требования
В клипе на «Opalite» снялся каст «Газеты», с которым Тейлор Свифт попала на «Шоу Грэма Нортона»
Имя Варвара вошло в топ-5 имен для новорожденных
На Соловках реконструируют гостиницу XIX века
Сергея Собянина наградят «Золотой маской»
В этом году фестиваль «Масленица» пройдет в Москве на 30 площадках
Лукашенко принесли снюс на совещании
LEGO выпустила конструктор по «Проекту „Конец света“» с Райаном Гослингом
Стив Кэрелл в трейлере комедии «Петух» от создателя «Тед Лассо» Билла Лоренса
Звезды «Доктора Кто» и «Голодных игр» сыграют в триллере об экзорцизме
В России будут выдавать «визы талантов» иностранцам, «представляющим интерес» для страны
СМИ: сборы документального фильма о Мелании Трамп могли быть искусственно завышены
Хавьер Бардем и Кейт Хадсон снимутся в ромкоме в духе «Неспящих в Сиэттле»
Лиса из Blackpink снимет романтическую комедию для Netflix с продюсером «Белого лотоса»
В «Перекрестке» начнут продавать «пасты для поцелуев» по рецептам шеф-поваров
Москву вновь накроют снегопады
Знакомство 19-летних Шерлока и Мориарти в трейлере «Молодого Шерлока» Гая Ричи

Фанни Ардан получила «Золотую маску»

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Французская актриса Фанни Ардан, известная по фильмам «8 женщин» и «Сабрина», получила премию «Золотая маска». Ей присудили специальную премию «За поддержку театрального искусства России», сообщили на сайте награды.

Другими лауреатами почетных наград стали театровед Борис Любимов, актрисы Ирина Муравьева и Людмила Чурсина — им вручили премии «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Среди других обладателей «Золотой маски» оказались режиссеры Борис Гранатов и Виктор Панов, актрисы Нина Рыжова и Наина Хонина, артист Сергей Мигицко, оперный певец Александр Степанович.

Награды получили режиссеры Вероника Косенкова и Михаил Левитин. За поддержку театрального искусства России отметили также двух политиков — главу республики Татарстан Рустама Минниханова и мэра Москвы Сергея Собянина.

Расскажите друзьям