Роуз Бирн, Деми Ловато и Октавия Спенсер появились в трейлере фильма «Эвакуатор»

Фото: RoadsideFlix/YouTube

На ютуб-канале RoadsideFlix опубликовали трейлер фильма «Эвакуатор» («Tow»), в котором главную роль исполнила номинантка на «Оскар» Роуз Бирн. Картину сняла Стефани Лэйн, работавшая над сериалами «В ритме жизни» и «Уэйн».

Она рассказала историю бездомной женщины из Сиэтла, которой пришлось бороться за свою машину с недобросовестной компанией, эвакуирующей автомобили. В основу фильм легла реальная история.

Видео: RoadsideFlix/YouTube

Съемки ленты прошли в 2024 году в Нью-Джерси. В них приняли участие Деми Левато, Октавия Спенсер и Доминик Сесса. В актерский состав вошли также Ариана Дебос и Саймон Рекс.

Сценарий написали Джонатан Киси и Брайан Бойвин. Оператором выступил Ваня Чернюл. Музыку к проекту написали Нэтан Барр и Эсте Хаим. Премьера картины состоялись на кинофестивале «Трайбека» в 2025 году.

В зарубежный кинопрокат «Эвакуатор» выйдет 6 февраля. Появится ли фильм в российских кинотеатрах, пока неизвестно.

