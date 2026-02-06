В Китае свинья на дроне оставила деревню без электричества

Деревня Тунцзян в китайской провинции Сычуань осталась без света из-за фермера, который перевозил свиней на скотобойню с помощью дрона. Об этом сообщает South China Morning Post.
Одна из свиней во время перевозки по воздуху запуталась в линии электропередачи. В итоге в деревне на 10 часов пропало электричество. Фермер объяснил ошибку тем, что на улице было темно и видимость была плохой.
Местная служба электроснабжения отправила 12 рабочих, чтобы ремонтировать линию. Стоимость работ составила около 10 тыс. юаней (1400 долларов).
В полиции считают, что фермер, предположительно, нарушил закон, управляя дроном в зоне, где полеты запрещены. Кроме того, устройство было перегружено. Если нарушение подтвердится, фермера ждет административное наказание и обязанность компенсировать ущерб электрооборудованию.
По словам фермера, он использовал дроны для перевозки свиней, поскольку из-за расположения деревни использовать наземный транспорт неудобно.