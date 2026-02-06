В Петербурге пройдет фестиваль документального кино «Рерихи. Мир через Культуру»
В Москве открыли второй зарядный хаб для электромобилей

Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

Второй городской зарядный комплекс для электромобилей появился в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Максима Ликсутова.

Хаб находится около станции МЦК «Измайлово». Там установили 18 электронных зарядных станций, которые поддерживают все основные типы разъемов. Комплекс будет работать круглосуточно. Для водителей организовали зону отдыха с кофейными и торговыми аппаратами.

Первый и самый крупный в России зарядный комплекс для электромобилей открыли в столице в январе 2026 года недалеко от станции метро «Волоколамская». Там смогут заряжаться до 500 электромобилей в сутки. 

Недавно стало известно, что продажи новых электромобилей в России сократились на 30% до 12 500 единиц в 2025 году. Лидером остается китайский Zeekr с падением продаж на 61% до 3000 авто.



 

