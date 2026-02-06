Джесси Бакли на первом постере «Невесты» Мэгги Джилленхол

Warner Bros. опубликовала первый постер фильма Мэгги Джилленхол «Невеста», переосмысляющего историю спутницы монстра Франкенштейна. Премьера картины в кинотеатрах запланирована на 6 марта.
Действие разворачивается в Чикаго 1930-х годов. Одинокий Монстр (Кристиан Бейл, «Темный рыцарь») просит доктора Эвфрониуса создать для него спутницу жизни. Ученый и его творение вдвоем оживляют убитую молодую женщину, порождая Невесту (Джесси Бакли, «Хэмнет»).
«То, что за этим следует, выходит за рамки того, что любой из них мог себе представить: убийство! одержимость! дикое и радикальное культурное движение! и любовники-преступники в диком и взрывоопасном романе!» — говорится в синопсисе.
Помимо Бейла и Бакли в фильме также сыграют Питер Сарсгаард («Морпехи»), Джейк Джилленхол («Дом у дороги») и Пенелопа Крус («Ванильное небо»).
Ранее вышел первый трейлер — в нем показывается жизнь и гибель женщины, которой суждено возродиться и стать спутницей чудовища.