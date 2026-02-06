«На помощь!» Рейми сначала должна была выпустить Sony, но студия настаивала на релизе на стриминге

В Петербурге пройдет фестиваль документального кино «Рерихи. Мир через Культуру»
В Китае свинья на дроне оставила деревню без электричества
Роуз Бирн, Деми Ловато и Октавия Спенсер появились в трейлере фильма «Эвакуатор»
В Москве открыли второй зарядный хаб для электромобилей
Больше 50% туристических поездок в Россию в 2025 году пришлось на граждан Китая
Джесси Бакли на первом постере «Невесты» Мэгги Джилленхол
В Евросоюзе от TikTok потребовали изменить «вызывающий привыкание» интерфейс
Пара занялась сексом в отеле, а потом обнаружила себя на порноресурсе
Кристен Стюарт купила исторический кинотеатр в Лос-Анджелесе
Система маркировки «Честный знак» остановила продажу 3 млрд товаров, нарушающих требования
В клипе на «Opalite» снялся каст «Газеты», с которым Тейлор Свифт попала на «Шоу Грэма Нортона»
Имя Варвара вошло в топ-5 имен для новорожденных
На Соловках реконструируют гостиницу XIX века
Сергея Собянина наградят «Золотой маской»
В этом году фестиваль «Масленица» пройдет в Москве на 30 площадках
Лукашенко принесли снюс на совещании
LEGO выпустила конструктор по «Проекту „Конец света“» с Райаном Гослингом
Стив Кэрелл в трейлере комедии «Петух» от создателя «Тед Лассо» Билла Лоренса
Звезды «Доктора Кто» и «Голодных игр» сыграют в триллере об экзорцизме
В России будут выдавать «визы талантов» иностранцам, «представляющим интерес» для страны
СМИ: сборы документального фильма о Мелании Трамп могли быть искусственно завышены
Хавьер Бардем и Кейт Хадсон снимутся в ромкоме в духе «Неспящих в Сиэттле»
Лиса из Blackpink снимет романтическую комедию для Netflix с продюсером «Белого лотоса»
В «Перекрестке» начнут продавать «пасты для поцелуев» по рецептам шеф-поваров
Москву вновь накроют снегопады
Знакомство 19-летних Шерлока и Мориарти в трейлере «Молодого Шерлока» Гая Ричи
Кинотеатры США предупредили сенат о катастрофических последствиях сделки Netflix и Warner Bros.
В «Яндекс Маркете» теперь можно создавать ИИ-подборки товаров под конкретные задачи

«На помощь!» Рейми сначала должна была выпустить Sony, но студия настаивала на релизе на стриминге

Фото: 20th Century Studios

Режиссер Сэм Рейми в интервью The Wrap рассказал, что его новый хоррор «На помощь!» изначально планировался к выпуску компанией Sony, однако студия настаивала на релизе исключительно на стриминге, без проката в кинотеатрах.

Переговоры с Sony велись сначала в 2019 году, а затем продолжились во время пандемии COVID-19. По словам Рейми, представители студии сказали о проекте: «Мы не можем выпустить его как полнометражный фильм для кинотеатров. Мы можем представить его как более низкобюджетный фильм для стриминга с контролируемыми затратами». Рейми ответил, что не заинтересован в том, чтобы картина сразу появилась на стриминге.

«Не хочу звучать как сноб, но я создаю этот фильм как опыт для зрителей в зале. Мне нужно взаимодействие с кинотеатральной аудиторией. <…> Думаю, это другой подход», — пояснил режиссер.

В итоге Рейми решил передать проект другой студии — 20th Century. «Они все обдумали и наконец сказали: „Да, мы готовы двигаться дальше. Мы возьмем его в работу“. И процесс разработки тогда в некотором смысле начался заново, потому что у них есть свое мнение и свои требования», — вспоминает режиссер.

Рейми отметил, что новая студия, напротив, захотела от фильма «больше энергии, больше дерзости». «Они надеялись, что мы создадим что-то необычное и вызывающее. Сложно найти на рынке того, кому это нужно — кто понимает шутку и хочет рассказать ее вместе с тобой. Они поняли, что мы пытаемся сделать, и поддержали это. Вместо того чтобы взять эту пернатую рыбу и попытаться обрезать ей перья или счистить чешую, они сказали: „Да, это уникальная вещь. Изменение ее не пойдет на пользу“. Просто примите ее такой, какая она есть. Она просто другая», — заключил Рейми.

«На помощь!» уже стала самой высокооцененной работой режиссера на Rotten Tomatoes, получив рейтинг 94%. Проект называют возвращением Рейми к хоррорам. Самой известной его работой в жанре считаются «Зловещие мертвецы».

