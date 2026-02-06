В Петербурге пройдет фестиваль документального кино «Рерихи. Мир через Культуру»
В клипе на «Opalite» снялся каст «Газеты», с которым Тейлор Свифт попала на «Шоу Грэма Нортона»

Фото: @taylornation

Актерский состав клипа Тейлор Свифт на песню «Opalite» из ее альбома «The Life of a Showgirl» полностью состоит из актеров, с которыми она посетила Шоу Грэма Нортона в октябре.

Именно там Донал Глисон («Бойфренд из будущего») в шутку сказал, что хотел бы сняться в клипе Свифт. Четыре месяца спустя его пожелание сбылось.

Видео: @taylornation

В социальных сетях Свифт поделилась историей создания видео: «Мое любимое в сочинительстве — та самая первая искра идеи. Она может возникнуть в любой момент и по любой причине. Мысль о клипе на „Opalite“ врезалась в мое воображение. <…> Я помню, как подумала, что мне невероятно повезло с составом, в который я попала [на ток-шоу]: Киллиан Мерфи, Донал Глисон, Грета Ли, Джоди Смит и Льюис Капальди. Все люди, чьим творчеством я всегда восхищалась издалека.

Когда мы все общались в эфире, Донал пошутил, что хотел бы сняться в одном из моих клипов. Он ирландец! Он шутил! Однако в тот самый момент во время интервью меня мгновенно осенила идея. И вот неделю спустя он получил по электронной почте сценарий, который я написала для клипа «Opalite», где ему была отведена главная роль. У меня возникла мысль: а что, если все наши попутчики по тому выпуску «Шоу Грэма Нортона», включая самого Грэма, тоже станут его частью? Как групповая работа в школе, только для взрослых и без обязаловки. К моей радости, все участники того шоу нашли возможность переместиться с нами в 1990-е и помочь с этим видео».

Видео: «The Graham Norton Show»

Сейчас клип на «Opalite» доступен на Spotify и Apple Music, позже он будет опубликован на ютубе. Композиция стала вторым синглом альбома  «The Life of a Showgirl». который вышел еще 3 октября. В него вошли 12 композиций, среди которых только один совместный трек — с Сабриной Карпентер. Запись велась во время европейского этапа мирового тура «The Eras Tour». Для работы над пластинкой Свифт вновь объединилась с продюсерами Максом Мартином и Шеллбеком, с которыми ранее записала хиты «Shake It Off», «Blank Space» и «22». Это первый за многие годы релиз певицы, в создании которого не участвовал ее давний соавтор Джек Антонофф.

В октябре в американских кинотеатрах прошли специальные показы, приуроченные к выходу альбома: в фильме Свифт рассказывает предысторию каждой песни, демонстрирует лирик-видео, дважды показывает клип на сингл «The Fate of Ophelia» и закулисные материалы со съемок. Фанаты продолжили традицию, начатую на показах «The Eras Tour», и танцевали прямо в кинозалах.

