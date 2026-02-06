Имя Варвара вошло в топ-5 имен для новорожденных

В Социальном фонде России раскрыли самые популярные имена для детей, рожденных в России в 2025 году.
В топ-5 женских имен лишь одно изменение с 2024 года ― Варвара сменила Викторию. Имя Варвара дали в 2025 году 2,26% новорожденных девочек. Первые четыре строчки достались Софии (3,6%), Еве (3,15%), Анне (3,01%) и Марии (2,62%).
В рейтинге имен для мальчиков тоже сменилось лишь имя на пятой строчке ― Тимофей (2,43%) вытеснил Максима. Перед ним идут Михаил (4,03%), Александр (3,56%), Артем (3,11%) и Матвей (2,68%).
В Москве в 2025 году самыми популярными именами новорожденных стали Анна и Михаил. При этом имя София впервые за 15 лет потеряло лидирующую позицию.