Сергея Собянина наградят «Золотой маской»

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин получит специальную премию «Золотой маски» за существенную поддержку театрального искусства в России. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе театральной премии.

С такой же формулировкой спецпремией отметили главу Татарстана Рустама Минниханова и французскую актрису Фанни Ардан. 

Еще 11 специальных наград «Золотой маски» присудили за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. В числе лауреатов: актрисы Ирина Муравьева, Людмила Чурсина, Нина Рыжова (Туманова), Наина Хонина, актер Сергей Мигицко, режиссер Борис Гранатов, худрук Архангельского молодежного театра Виктор Панов, худрук Московского театра «Эрмитаж» Михаил Левитин, режиссер и педагог Вероника Косенкова, оперный певец Александр Ворошило и театровед Борис Любимов.

Церемония вручения спецпремий «Золотой маски» традиционно пройдет во Всемирный день театра, 27 марта.  

«Золотая маска» — национальная театральная премия и фестиваль, учрежденные Союзом театральных деятелей России. Вручается ежегодно с 1995 года. В 2026-м церемония награждения пройдет в июне 2026 года в Омске.

