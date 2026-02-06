Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй на постерах «Дьявол носит Prada-2»

«Дьявол носит Prada-2» расскажет о том, как главный редактор легендарного модного журнала Runway Миранда Пристли вынуждена бороться с упадком печатных медиа. Ее бывшая ассистентка Эмили теперь возглавляет люксовый бренд, и ее рекламный бюджет — именно то, что сейчас нужно изданию Пристли для выживания.