Лукашенко принесли снюс на совещании

Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время совещания принесли банку со снюсом. Видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
Табак ему передал премьер-министр Александр Турчин. Он объяснил, что, если положить снюс в рот, организм получит дозу никотина.
«И что, под язык кладешь? Интересно. Голова кружится?» — спросил президент. «Иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась, и от губернатора Гродненской области не слышать, что у него телята дохнут», — добавил он.
Лукашенко попытался открыть банку, но после неудачной попытки отложил ее в сторону. «Не, не надо. Я не буду закладывать пока. Чего ты?» — сказал он.
Недавно президент Польши заявил, что не собирается бросать снюс, после того как его заметили за употреблением этого вида табака во время сессии Генассамблеи ООН. Он уточнил, что впервые познакомился с ним «благодаря коллегам».