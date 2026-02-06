LEGO выпустила конструктор по «Проекту „Конец света“» с Райаном Гослингом

LEGO открыла предзаказ на набор, навеянный научно-фантастическим фильмом «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом в главной роли. Отправка заказов начнется 1 марта, а премьера самой киноленты запланирована на 20 марта.
Фильм основан на романе автора «Марсианина» Энди Вейера «Проект „Аве Мария“». В центре сюжета — бывший молекулярный биолог и школьный учитель, ставший астронавтом, Райленд Грейс (Гослинг). Он просыпается на борту космического корабля и не может вспомнить, как там оказался. Постепенно в его памяти восстанавливается хронология событий: его отправили в звездную систему Тау Кита, которая находится в двенадцати световых годах от Земли, чтобы узнать, как спасти человечество от глобальной катастрофы.
Набор LEGO воссоздает космический корабль из фильма. С помощью специальной рукоятки можно привести в движение жилой модуль, имитируя работу системы центробежной гравитации. Комплект также включает мини-фигурку самого Райленда. Это коллекционная модель для взрослых, состоящая из 830 деталей.
Собранный конструктор вместе с подставкой имеет внушительные размеры: более 30 сантиметров в высоту, 25 в длину и 22 в ширину.
Ранее студия уже показала трейлер «Проекта „Конец света“». Режиссерами фильма выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер — создатели «Человека-паука: Через вселенные». Сценарий написал Дрю Годдард, ранее адаптировавший «Марсианина» для экрана.
«Это безумно амбициозная история с грандиозным размахом, и она казалась невероятно трудной в реализации — а мы как раз любим такие проекты, — говорил Гослинг о фильме на CinemaCon. — Именно ради таких фильмов мы ходим в кино. И я говорю это не только потому, что играю в нем, но и потому, что я один из продюсеров».