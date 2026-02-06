В России будут выдавать «визы талантов» иностранцам, «представляющим интерес» для страны

С апреля 2026 года российские посольства и консульства начнут выдавать деловые визы для талантливых иностранцев, «представляющих интерес для России». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Обратиться с соответствующим ходатайством смогут иностранцы, к у которых есть достижения в сфере научно‑технологического развития, производства, спорта и творческих индустрийлибо успехи в культурно‑гуманитарной сфере и учебе, внесенный вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности Росиии. На визу также смогут претендовать те, кто обладает особо востребованной профессией, квалификацией или навыками. Список таких профессий не уточняется.
Таким иностранцам и членам их семей будут выдавать многократные деловые визы сроком до одного года. Работа по их выдаче будет организована в российских диппредставительствах и консульствах до 15 апреля.
Выдавать «визы талантов» наиболее образованным и успешным иностранцам в середине января предложил Михаил Делягин. Он заявлял, что необразованные мигранты несут убытки, а не пользу стране, куда приезжают. В ответ на его инициативу Лавров сказал, что в декабре 2025 года уже приняли указ, призванный упростить переезд в страну талантливых иностранцев.