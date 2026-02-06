Хавьер Бардем и Кейт Хадсон снимутся в ромкоме в духе «Неспящих в Сиэттле»

В сентябре 2025 года Хавьер Бардем вместе с Марком Руффало спродюсировал драму «Все, что осталось от тебя». В ней рассказывается о палестинском подростке, который вовлекается в протест на Западном берегу реки Иордан и переживает момент насилия, потрясающий его семью. Действие фильма охватывает семь десятилетий.