Хавьер Бардем и Кейт Хадсон снимутся в ромкоме в духе «Неспящих в Сиэттле»

Хавьер Бардем («Старикам тут не место») и Кейт Хадсон («Война невест») получили главные роли в ромкоме «Hello & Paris». Он будет основан на книге Деборы МакКинлей «Эта часть была правдой», пишет Deadline.
Сценаристом и режиссером выступит Элизабет Чомко («Что у них было»). Картина будет снята в духе фильмов «Когда Гарри встретил Салли», «Неспящие в Сиэттле» и «Вам письмо». В центре сюжета окажутся ландшафтный архитектор и переживающий кризис писатель, которые вступают в роман по переписке.
В сентябре 2025 года Хавьер Бардем вместе с Марком Руффало спродюсировал драму «Все, что осталось от тебя». В ней рассказывается о палестинском подростке, который вовлекается в протест на Западном берегу реки Иордан и переживает момент насилия, потрясающий его семью. Действие фильма охватывает семь десятилетий.
25 декабря в прокат вышла картина «Песня-грусть» с Кейт Хадсон в главной роли. Сюжет основан на реальной истории и рассказывает о паре неудачников из Милуоки, чья жизнь навсегда изменилась благодаря музыке Нила Даймонда.