Лиса из Blackpink снимет романтическую комедию для Netflix с продюсером «Белого лотоса»

Идея проекта зародилась прямо на съемочной площадке «Белого лотоса», где Бернад и Лиза, обсуждая общую любовь к классической романтической комедии «Ноттинг Хилл» с Джулией Робертс и Хью Грантом, придумали основу для собственного фильма.