Лиса из Blackpink снимет романтическую комедию для Netflix с продюсером «Белого лотоса»

Фото: HBO

Тайская певица и участница группы Blackpink Лиса вместе с исполнительным продюсером «Белого лотоса» Дэвидом Бернадом запустила новую романтическую комедию для Netflix.

Идея проекта зародилась прямо на съемочной площадке «Белого лотоса», где Бернад и Лиза, обсуждая общую любовь к классической романтической комедии «Ноттинг Хилл» с Джулией Робертс и Хью Грантом, придумали основу для собственного фильма.

Для написания сценария они привлекли комедийную сценаристку Кэти Силберман, известную по хитовым фильмам «Заводила» и «Не беспокойся, дорогая». Дэвид Бернад выступит продюсером проекта, а Лиса и Алис Кан займут позиции исполнительных продюсеров.

Лиса, которая добилась мировой славы как участница южнокорейской группы Blackpink, сейчас успешно развивает сольную карьеру. Ее дебютный альбом «Alter Ego» (2025 год) покорил чарты Billboard.

