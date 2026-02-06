10 февраля в кинотеатре «Художественный» пройдет премьера «Молчаливого друга» с Леа Сейду

Во вторник 10 февраля в Большом зале «Художественного» состоится премьера фильма «Молчаливый друг» венгерской режиссерки Ильдико Эньеди. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.
Сюжет разворачивается вокруг девушек, живущих в разные эпохи (1908, 1972 и 2020 годы), но одинаково увлеченных ботаникой. Их судьбы связывает дерево, растущее в ботаническом саду Марбургского университета.
В главных ролях снялись Леа Сейду («Второй акт»), Тони Люн Чиувай («Чунгкингский экспресс»), Луна Ведлер («Я — Карл») и Энцо Брюмм («Виктор Бринтц»).
На Венецианском кинофестивале фильм удостоился приза Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI), а Луна Ведлер получила награду памяти Марчелло Мастроянни для лучшей молодой актрисы.
«Молчаливый друг» вошел в список 14 лучших фильмов Венецианского фестиваля 2025 года по версии Дениса Виленкина и Анны Стрельчук. Они назвали картину «поэтичным палимпсестом, рассказывающим о межпоколенческой травме», который «предлагает изящную растительную, ризоматическую метафору женскому сопротивлению».
Билеты на премьеру доступны на «Афише». До 8 февраля включительно их можно приобрести с кешбэком 30% бонусами «Спасибо» и 40% с подпиской «СберПрайм».