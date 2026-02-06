В Петербурге пройдет фестиваль документального кино «Рерихи. Мир через Культуру»

С 9 по 13 февраля в петербургском кинотеатре «Аврора» пройдет фестиваль документальных фильмов «Рерихи. Мир через Культуру». Об этом сообщает газета «Культура» со ссылкой на организаторов.



На мероприятии подведут итоги юбилейного года 90-летия Пакта Рериха и откроют год 25-летия Музея-института семьи Рерихов. В день открытия состоится показ фильма «Петербург Рериха», выступят режиссер Сергей Циханович и продюсер Алексей Бондаренко.



В программу фестиваля войдут также картины «Рерих. Северная одиссея», «Сквозь времена и пространства», «Рерихи. Завет учителя», «Старший сын. Юрий Рерих». Завершится фестиваль фильмом «История создания Музея-института семьи Рерихов». Вступительное слово произнесут директор музея Алексей Бондаренко и его заместитель Юлия Будникова.



Недавно «Международный центр Рерихов» обжаловал решение о передаче государству 272 картин художника Николая Рериха и его сыновей. В начале июля 2025 года Останкинский районный суд признал бесхозяйным имуществом 272 картины Рерихов. В 2017 году они были изъяты из владения «Международного центра Рерихов» после возбуждения уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег против спонсора организации Бориса Булочника.



Николай Рерих родился в 1874 году в Петербурге в дворянской семье. В 1893 году поступил на юридический факультет Петербургского университета и в Высшее художественное училище при Императорской академии художеств. Окончил университет в 1898 году, училище — в 1897-м. Учился в том числе у Архипа Куинджи. Его дипломную картину «Гонец» приобрел известный коллекционер Павел Третьяков.