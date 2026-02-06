Москву вновь накроют снегопады

После 16.00 пятницы 6 февраля в Москве начнется снегопад, который продлится до завтрашнего дня. Об этом сообщила «Осторожно, новости» синоптик Татьяна Позднякова.
По ее словам, осадки будут идти в основном на западе столицы.
В Гидрометцентре прогнозировали, что 6 февраля снегопад будет не сильным ― к 21.00 выпадет около 0,5 миллиметра осадков, которые увеличат снежный покров на 0,5 сантиметра.
Более заметный снегопад ожидается ночью и утром в субботу. В эти часы пройдет небольшой, а местами умеренный снег, количество осадков может составить до 2 миллиметров, а прирост снега — до 2 сантиметров.
По словам синоптика Михаила Леуса, период экстремальных морозов в столице подошел к финалу. Предстоящей ночью в столице ожидается от –13 до –15 градусов, а в субботу днем ― от –8 до –10. Сильного похолодания не будет как минимум до конца второй декады месяца.