В «Перекрестке» начнут продавать «пасты для поцелуев» по рецептам шеф-поваров

У упаковок уникальный дизайн, на них изображена пара, которая делит одну порцию спагетти. Это отсылка к знаменитой сцене из поп-культуры, где совместная паста превращается в повод для поцелуя. По задумке брендов, такой простой ритуал поможет отвлечься от рутины и превратит ужин в романтическое свидание.